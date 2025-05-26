الكويت والسعودية تعلنان عن كشف نفطي في المنطقة المقسومة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلاً عن بيان مشترك أن الكويت والسعودية أعلنتا، عن اكتشاف حقل بترولي في المنطقة المقسومة، التي تضم حقولاً نفطية يشغلها البلدان بشكل مشترك.

وأضاف البيان أن النفط تدفق من المكمن «بمعدل كميات يتجاوز 500 برميل يومياً».

وقالت الوكالة إن هذا الكشف «يعد الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام 2020».

وقال البيان إن عمليات الوفرة المشتركة توصلت لاكتشاف بترولي جديد في حقل شمال الوفرة (وارة-برقان) الذي يقع على بعد خمسة كيلومترات شمالي حقل الوفرة.