مصر تسهّل دخول السيارات و«الألبان» الأمريكية

تعمل مصر على تسهيل دخول السيارات والألبان الأمريكية إلى سوقها، في خطوة قد تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري بين أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر دولة عربية من حيث عدد المستهلكين.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الأمريكي المنعقد في القاهرة، إن «هناك اهتماماً متزايداً من مصنعي السيارات الأمريكية لدخول السوق المصرية.

وصدر هذا الشهر مرسوم يلغي المتطلبات اللازمة لدخول السيارات ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر، وتم تزويد منظمة التجارة العالمية باللوائح الجديدة، بالتالي فإن سوقنا أصبحت مفتوحة الآن أمام المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة».

بدوره، أعلن وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أنه «تم حل مشاكل استيراد السيارات الأمريكية الصنع، ومصر جاهزة لاستقبالها، كما ألغينا كل القيود أمام دخول قطع غيارات السيارات الأمريكية إلى سوقنا، إلى جنب توفير كل الإجراءات لبدء صناعة سيارات أمريكية محلياً خلال الفترة المقبلة».

كما نوّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بقرار آخر «غير مسبوق»، على حد قوله، يتمثل في إعفاء منتجات الألبان الأمريكية ومشتقاتها بشكل دائم من متطلبات شهادة الحلال عند تصديرها إلى مصر، بما سيدعم حضور شركات الألبان الأمريكية بشكل أكبر في مصر.

وأضاف: «حتى نهاية عام 2025 يمكن تصدير منتجات الألبان الأمريكية إلى مصر دون الحاجة إلى شهادة حلال، أو دفع رسوم متعلقة بها، بينما ستبلغ الرسوم بداية من 2026 حوالي 1500 دولار لكل حاوية».

وتابع مدبولي أمام أكثر من 150 من مسؤولي الشركات الأمريكية الحاضرة منتدى الأعمال أن بلاده «وصلت إلى المرحلة النهائية مع الولايات المتحدة لاتفاقية بشأن الجمارك»، لافتاً إلى وجود أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات تراكمية تزيد على 47 مليار دولار على مدار العقدين الماضيين.

وتستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «بلومبرغ».

واستحوذت السوق الأمريكية على 5% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة 2.2 مليار دولار خلال 2024، في حين قفز إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 37.4%، ليصل إلى 9.81 مليارات دولار، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.