9.4 تريليونات ريال قيمة الثروات المعدنية السعودية

استعرضت المملكة العربية السعودية رؤيتها التعدينية، واستغلال ثرواتها المعدنية التي تمتلكها وتقدر قيمتها بما يزيد عن 9.4 تريليونات ريال، وفرصها الاستثمارية في مؤتمر «بيرومين 37» بمدينة أريكيبا في بيرو.

وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» اليوم الاثنين، أن وفداً من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والشركة السعودية لخدمات التعدين «إسناد»، شاركوا في المؤتمر الذي يعد أحد أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع التعدين.

ونقلت «واس» عن وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، عبدالرحمن البلوشي قوله في كلمته خلال المؤتمر، «أن المملكة وبيرو تتشاركان التزاماً عميقاً بجعل التعدين محركاً للنمو الاقتصادي»، موضحاً «أن المشاركة السعودية في مؤتمر (بيرومين 37) تعكس إيمانها بأهمية التعاون وتبادل المعرفة لدعم سلاسل إمداد المعادن، بما يخدم أهداف التحول الرقمي والكهربائي عالمياً».

وأشار البلوشي إلى أن المملكة تسعى لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستغلال ثرواتها المعدنية التي تمتلكها وتقدر قيمتها بما يزيد على 9.4 تريليونات ريال، منوهاً بالسياسات التي اعتمدتها المملكة؛ لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، وتطويرها للبنية التحتية المتكاملة «من المنجم إلى السوق»، وحرصها على بناء الشراكات الدولية الفاعلة التي تعزز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.

واستعرض الوفد الدور المتنامي للمملكة في تشكيل مستقبل التعدين العالمي، وتعزيز التنمية المستدامة للموارد المعدنية، كما سلّط الضوء على النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، التي تستضيفها العاصمة الرياض يناير المقبل.

واستعرض البلوشي المبادرات الأخيرة في قطاع التعدين السعودي، التي شملت إطلاق جولات رخص الكشف التعدينية عبر منصة «تعدين» الرقمية، ضمن معايير دقيقة تضمن أعلى مستويات الشفافية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وإطلاق برنامج «تمكين الاستكشاف التعديني» الذي يهدف إلى دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من خمس سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال للمشروع الواحد كحد أقصى لتقليل مخاطر الاستثمار المبكر.

وأضاف: «توفر المملكة أيضاً حوافز تنافسية عبر نظام الاستثمار التعديني، تشمل السماح بالملكية الأجنبية الكاملة، إضافة إلى التمويل المقدم من الصندوق الصناعي لدعم الاستكشاف التعديني»، مشيراً إلى إطلاق قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم بيانات يمتد عمرها لأكثر من 80 عامًا، إضافة إلى برنامج مسح إقليمي واسع لتعزيز المعرفة الجيولوجية بالدرع العربي.

وأكد الوفد خلال مشاركته، اهتمام المملكة بتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع دول أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها جمهورية بيرو، التي تُعدُّ من كبار منتجي النحاس والفضة والزنك عالمياً، كما ناقش الجانبان السعودي والبيروفي فرص التعاون في مجالات تقنيات الاستكشاف، وتبادل الخبرات التعدينية، والتعامل مع تحديات التعدين الحرفي، إضافة إلى الاستثمار المشترك لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.