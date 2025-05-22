موريتانيا والسنغال تدشنان عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل مشترك

أعطى الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي بشيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس، بشكل رسمي إشارة البدء بعمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المشترك بينهما المسمى "السلحفاة آحميم الكبير" الواقع في عرض البحر على سواحل المحيط الأطلسي.

وجرى التدشين خلال حفل أقيم على منصة عائمة تابعة لشركتي بريتش بتروليوم وكوسموس إنرجي.

ويعد مشروع حقل الغاز الطبيعي المسال "السلحفاة" من أكبر مشاريع إنتاج الغاز في غرب القارة الأفريقية في عرض البحر.

وتصل أعماق الآبار إلى 2850 متراً ويتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع نحو مليونين وأربعمائة ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

وسيخصص جزء منها لتلبية الطلب المحلي.

ودخلت موريتانيا والسنغال في مارس الماضي نادي الدول المنتجة للغاز حين انطلقت من الحقل المشترك بينهما أول ناقلة للغاز تحمل شحنة موجهة للأسواق العالمية.



