8 كيلومترات من المعادن الثمينة.. المغرب يقتحم عالم الذهب والنحاس باكتشاف مذهل

تقتحم المملكة المغربية عالم الذهب والنحاس بقوة بعد اكتشاف منجم يمتد على مساحة 8 كيلومترات في موقع أسيرام، وهي منطقة لم تُستكشف بالكامل سابقاً، وتقع غرب الحزام المعدني الرئيسي لمشروع بومدين في إقليم تنغير شرق المملكة.

أعلنت شركة التعدين الكندية "آيا جولد آند سيلفر" مؤخراً عن اكتشافها - الذي أوردته لاحقًا وكالة "أذرنيوز " - رواسب ذهبية ضخمة في موقع أسيرام.

تم الاكتشاف خلال مرحلة جديدة من عمليات الحفر التي أجرتها شركة "آية للذهب والفضة"، ووفقاً للشركة، فقد كشفت هذه الجهود عن منطقة غنية بالذهب تمتد على طول ثمانية كيلومترات، وكشف الإعلان، الذي نقلته "أخبارنا" ، أن العينات السطحية المأخوذة من الموقع أظهرت تركيزات واعدة للغاية - 12.2 غراماً من الذهب لكل طن و 4.1% من النحاس وفق ديلي جالاكسي.

وصفت الشركة هذا الاكتشاف بأنه "إنجاز نوعي"، مؤكدةً على إمكاناته العلمية والتجارية، وبينما تشتهر منطقة تينجير بطبيعتها الغنية بالمعادن، يُعدّ هذا الاكتشاف أحد أوائل الاكتشافات الرئيسية للذهب والنحاس في هذه المنطقة تحديداً، إن طول منطقة التمعدن وتكوينها المذهل يجعلان موقع أسيرام جذابًا للغاية للتطوير طويل الأمد .

بصمة المغرب المتنامية

يشتهر المغرب باحتياطياته الهائلة من الفوسفات، إلا أن هذا الاكتشاف الجديد يُسلّط الضوء على إمكاناته غير المُستغلة من الذهب والنحاس، ومع تنقيب شركة "آيا للذهب والفضة" بشكل أعمق في موقع أسيرام، قد تُصبح البلاد لاعباً فاعلًا في عالم الذهب والنحاس.

ما يميز هذا الاكتشاف هو مزيج الذهب والنحاس، فالنحاس يكتسب أهمية كبيرة بفضل دوره في المركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة، ووجودهما في نفس الموقع قد يزيد من ربحية مشروع بومدين بشكل كبير، ويفتح الباب أمام إنشاء منجم متعدد المعادن واسع النطاق.

نتائج عالية الجود

تُظهر الاختبارات الأولية أن موقع أسيرام يتمتع بإمكانيات هائلة، إذ يحتوي على أكثر من 12 غراماً من الذهب للطن وأكثر من 4% من النحاس ، وهو ما يفوق بكثير ما هو مطلوب عادةً لتحقيق ربحية المنجم، وإذا ما أُحرز تقدمٌ في المشروع، فقد يجذب استثمارات أجنبية، ويخلق فرص عمل، ويعزز البنية التحتية في شرق المغرب.

قد يكون الامتداد الممتد على ثمانية كيلومترات والذي تم اكتشافه مجرد البداية، قد تستغل شركة "آيا للذهب والفضة" مشروعاً أكبر بكثير، وإذا استمر الحفر في تحقيق النتائج المرجوة، فقد يجذب المغرب قريباً اهتمام كبار اللاعبين في مجال التعدين العالمي.