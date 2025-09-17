سوريا تطلب عروضاً دولية لطباعة عملة جديدة

قال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز: إن دمشق طلبت عروضاً من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، في إطار جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني تراجع قيمتها.

وأضاف لرويترز على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العرب في تونس العاصمة: إن سوريا تهدف إلى إكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر.

ووفقاً لمصادر ووثائق فإن سوريا تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وأكد الحصرية أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة منذ قيامه في الآونة الأخيرة بزيارة السعودية والإمارات، إلا أنه لم يذكر عدداً محدداً.

وأضاف: إنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من هذا الشهر، وأنه يتطلع إلى زيادة العدد بشكل أكبر.

وخسرت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ عام 2011، ويبلغ سعر الصرف حالياً حوالي 11 ألف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان عند 50 ليرة قبل الحرب.