التضخم في السعودية يسجل أعلى مستوى في 25 شهراً

تسارع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3ر2 % على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى في 25 شهرا.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن تسارع التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 1ر1 % بوتيرة أسرع من يوليو البالغة 1% وزيادة تكلفة النقل إلى 2ر1 % مقارنة بـ 9ر0 %.

وشهد ثاني أكبر الأقسام وزناً "السكن والمياه والكهرباء والغاز" تباطؤاً طفيفاً إلى 8ر5 % على أساس سنوي خلال الشهر الماضي".

جاء ذلك مع مواصلة بند إيجارات المساكن مسار التباطؤ للشهر العاشر على التوالي، حيث تراجع معدل التضخم في إيجارات المساكن إلى 6ر7 % خلال الشهر الماضي ، وهو أدنى مستوى في 15 شهراً، حيث يعكس هذا الهدوء النسبي في السوق العقارية السكنية بعد فترة من الارتفاعات المتسارعة، ما أسهم في تهدئة الضغوط التضخمية الكلية، خصوصا أن السكن يعد ثاني أكبر البنود وزنا.

وجاءت نجران أعلى المناطق في معدلات التضخم في السعودية خلال الشهر الماضي بـ 6ر4 % مسجلة أعلى مستوى في 44 شهرا تليها الرياض بـ 3ر3 % عند أعلى مستوى في 31 شهرا، فيما كانت الجوف أقل معدلات التضخم بـ 4ر0 % الشهر الماضي.