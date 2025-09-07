تأسيس مشروع لتخزين النفط العراقي في عُمان

وقّعت شركتا العُمانية للصهاريج «أوتكو»، وأوكيو للمتاجرة، التابعتان لمجموعة «أوكيو» العُمانية، مذكرتي تفاهم مع شركة تسويق النفط العراقية «سومو» ضمن الزيارة الرسمية التي قام بها محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق، إلى سلطنة عُمان أخيراً.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، تمثلت المذكرة الأولى في تأسيس شراكة استراتيجية لتطوير وتنفيذ مشروع متكامل لتخزين النفط الخام العراقي برأس مركز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويشمل المشروع إنشاء مرافق لتخزين وتحميل وتفريغ النفط الخام بسعة أولية تبلغ 10 ملايين برميل قابلة للزيادة وفقاً للنموذج الاقتصادي لعملية الاستثمار، في حين تنص المذكرة الثانية على قيام شركة أوكيو للمتاجرة بتسويق النفط الخام العراقي في الأسواق العالمية والاستفادة من القدرات والخبرات الإدارية والتجارية لدى الطرفين في مجال تعزيز القيمة التجارية المضافة من المتاجرة بالنفط العراقي الخام في الأسواق العالمية، وفتح آفاق واسعة للمزيد من التعاون التجاري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

نمو

وتشكل هاتان المذكرتان محطة محورية في مسار التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والعراق، إذ تفتحان آفاقاً واعدة للنمو المشترك عبر تطوير مرافق حديثة لتخزين النفط وتعظيم القيمة من تجارته بالاستفادة من الخبرات التجارية والتشغيلية المشتركة، بما يعزز موقع البلدين باعتبارهما محورين رئيسين في تجارة الطاقة العالمية.

كما تتيح المذكرتان فرصاً لتبادل المعارف بين «أوكيو» و«سومو» لتشجيع الاستثمارات الثنائية وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعين الخاص والعام، وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، ويعكس تطلع «أوكيو» إلى توسيع حضورها العالمي وترسيخ موقعها باعتبارها شريكاً موثوقاً في تجارة واستثمار الطاقة.