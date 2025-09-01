مصرف ليبيا المركزي يوقف منح التمويلات التجارية للجهات الاعتبارية حتى نهاية 2025

وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بوقف منح التمويلات للجهات الاعتبارية بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2025.

ودعا المصرف ، في بيان صحفي مديري المصارف إلى الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية المحدد بـ 7% من رصيد نهاية 2024.

وأكد المصرف أن كافة المصارف ستخضع لمتابعة دقيقة للتأكد من التزامها بهذه الضوابط، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز مبادئ الاستدامة المصرفية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض، خصوصا في ظل ارتفاع طلبات المصارف لزيادة التمويلات الموجهة للأفراد.

