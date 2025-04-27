ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 527% في قطاع غزة

أعلنت الغرفة التجارية في قطاع غزة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 527% جراء منع دخول السلع والمساعدات.

وقالت الغرفة التجارية، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الأحد، إن "الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات القطاع الخاص ما سبب شللا شبه تام"، مشيرة إلى أن الأهالي في قطاع غزة يعانون تجويعا وتعطيشا متعمدا يتخذهما الاحتلال سلاحا ضد المدنيين.

وأضافت أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات تجويع متعمد يستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هناك انهيارا كارثيا للمنظومة الاقتصادية جراء الحصار، محذرة من أن الوضع الحالي ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية طويلة المدى.