سوق دبي يواصل الارتفاع .. وصعود جماعي للبورصات العربية

ارتفعت أسواق الأسهم في المنطقة العربية، الخميس، بعدما علق الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية المتبادلة مع أغلب دول العالم لمدة 90 يوماً.

واصلت أسواق المال في الإمارات ربحيتها لليوم الثالث على التوالي، الخميس، لينمو سوق دبي المالي بنسبة تجاوزت 1.6 % مع بلوغ مؤشره مستوى 4974 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على نمو 0.65 % ليصل مستوى 9124 نقطة

وفي ظل حركة نشطة شهدتها الأسهم القيادية في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وقاربت السيولة المحققة من التداولات قيمة 2.1 مليار درهم عبر ما يتجاوز 45.3 ألف صفقة، حيث بلغت سيولة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.734 مليار درهم من خلال 30.7 ألف صفقة، فيما بلغت سيولة الأسهم في سوق دبي المالي 322 مليون درهم عبر ما يتجاوز 14.6 ألف صفقة.

وعلى صعيد أداء الأسهم خلال جلسات الخميس ضمت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي كلاً من سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 6.8 % وسهم «دبي التجاري» بنسبة 5.2 % و«سبينس» 4.8 % تلاهم سهم بنك السلام 4.3 % وسهم بنك السلام السودان 3.8 %.

وارتفع سهم «طلبات» بنسبة 3.1 % عند 1.33 درهم، وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 2.1 % عند 12.05 درهماً، وكان سهم «ديوا» الأكثر تداولاً، مرتفعاً بنسبة 3.3 % عند 2.50 درهم، وبتداولات تجاوزت 109 ملايين سهم.

بينما شهد سوق أبوظبي ربحية كل من سهم «شيميرا ستاندرد» 11.8 % و«غذاء القابضة» 8.3 % و«بالمز» 6.8 % و«رأس الخيمة للأسمنت» 6.54 % و«أبوظبي للموانئ» 6.53 %.

وأقفل سهم سهم أدنوك للغاز مرتفعاً بنسبة 4.6 % عند 2.98 درهم، وارتفع سهم فيرتيغلوب بنسبة 5.3 % عند 2.40 درهم،

الأكثر انخفاضاً

أما على صعيد الأسهم المتراجعة كان سهم «الصناعات الوطنية» الأكثر على صعيد سوق دبي بنسبة 9.9 % و«بنك الإمارات للاستثمار» 9.3 % و«الرمز» 9.1% و«رامكس» 4.3 % و«تعليم» 3.3 %.

فيما كان الأكثر تقلصاً في سوق أبوظبي كان سهم مجموعة «اي 7» بنسبة 7.3 % و«فينيكس جروب» 5.3 % و«حياة» 3.1 % و«منازل» 2.9 % و«طيران أبوظبي» 2.8 %.

الأسواق العربية

تقدم المؤشر القطري 1.9 بالمئة مع تقدم سهم بنك قطر الوطني 3.2 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالبحرين مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1902 نقطة.

واختتم المؤشر الرئيسي في سلطنة عُمان التعاملات على ارتفاع 0.7 بالمئة إلى 4270 نقطة.

وتقدم المؤشر الرئيسي في الكويت 1.6 بالمئة إلى 8378 نقطة.

السعودية

قفز المؤشر الرئيسي بالسعودية 3.7 بالمئة، مدعوماً بارتفاع سهم مصرف الراجحي 3.2 بالمئة وصعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مصارف البلاد، 5.5 بالمئة، ومن بين الأسهم الأخرى الرابحة، سهم أرامكو السعودية الذي أغلق مرتفعاً 2.6 بالمئة.

وسجل المؤشر السعودي، الذي شهد يوم الأحد أكبر انخفاض خلال يوم منذ ما يقرب من خمس سنوات، أسوأ تراجع أسبوعي منذ أكتوبر، على الرغم من المكاسب الكبيرة.

مصر

وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 2.4 بالمئة، مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه، هذا وأعلن مجلس الوزراء أن صندوق مصر السيادي سيطرح حصصاً في شركات مملوكة للدولة، وذلك في إطار سعيه لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.