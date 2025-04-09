سوق دبي يصعد للجلسة الثانية وسط تباين أداء البورصات العربية

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، الأربعاء، مع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤشر بورصة مسقط، وسط تباين أداء معظم البورصات العربية، حيث قادت مؤشرات السعودية ومصر تراجعات البورصات العربية، بضغط من موجة بيع عالمية، ناجمة عن أحدث تصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واحتفظت أسواق المال المحلية بربحيتها، لليوم الثاني على التوالي، الأربعاء، لينمو مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.1 %، مع بلوغ مؤشره مستوى 4892 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على نمو 0.8 %، ليصل مستوى 9065 نقطة.

وتجاوزت السيولة المحققة من التداولات قيمة 1.7 مليار درهم، عبر ما يتجاوز 45.2 ألف صفقة تداول، وبلغت سيولة التداولات المحققة في سوق أبوظبي المالي 1.52 مليار درهم، من خلال 30.9 ألف صفقة، فيما بلغت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، 195.7 مليون درهم، عبر ما يتجاوز 14.35 ألف صفقة.

سوق دبي

وعلى صعيد أداء الأسهم، ضمت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي، سهم سوق شركة «ديار» بنسبة 13.6 %، تلاه سهم «دبي للمرطبات» بنسبة 10.6 %، ثم سهم «تعليم القابضة» بنسبة 2.8 %، و«الإمارات ريم للاستثمار» بنسبة 2.31 %، بينما حقق سهم «دبي الإسلامي» نمو بنسبة 2.3 %، وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 0.9 %، بينما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنحو 2 %، وارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 1 %.

فيما كان سهم شركة سكون هو أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي، بنسبة 10 %، ثم سهم الأسمنت الوطنية بنسبة 7.8 %، وسهم شركة إمباور 4.7 %، وتقلص سهم بنك السلام بنسبة 4.1 %، وسهم بنك السلام السودان بنسبة 3.9 %، وأغلق سهم «طلبات» منخفضاً بنسبة 0.8 %.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي المالي، ارتفع سهم شركة الخليج الاستثمارية بنسبة 11.1 %، تلاه «ايبيكس» 9 %، بينما ارتفع كل من «ميلتبلاي» 8 %، و«فينيكس جروب» 7.7 %، بينما زاد سهم «فيرتيغلوب» 7 %، كما ارتفع سهم «بروج» 3.9 في المئة، بعد أن أعلنت زيادة توزيعات الأرباح إلى 16.2 فلساً للسهم.

بينما كان أكثر المتراجعين في سوق أبوظبي، هو سهم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 6 %، ثم «غذاء القابضة» 5.1 %، و«أمريكانا» 3.7 %، و«انفستكورب» بنسبة 2.9 %، وسهم «بالمز» 2.6 %.

السعودية

وهبط المؤشر القياسي السعودي 1.8 في المئة، منهياً مكاسب لجلستين، بضغط من انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.8 في المئة، وسهم شركة أكوا باور. وتراجع سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.2 في المئة.

دول الخليج

وأغلق المؤشر في قطر على ارتفاع 0.1 في المئة، مع صعود سهم بنك قطر الوطني، بنسبة 0.8 في المئة.

وأغلق المؤشر الرئيس بالبحرين منخفضاً 0.2 في المئة، إلى 1896 نقطة.

واختتم المؤشر الرئيس في عُمان التعاملات على انخفاض 0.5 في المئة، إلى 4241 نقطة.

كما هبط المؤشر الرئيس في الكويت 0.7 في المئة، إلى 8244 نقطة.

مصر

وهبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 في المئة، مع وجود معظم الأسهم المدرجة في المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم المجموعة المالية القابضة، الذي تراجع 4.1 في المئة، وسط ضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 52 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه.