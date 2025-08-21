تراجع صادرات النفط السعودية إلى 6.141 ملايين برميل يومياً في يونيو

أظهرت بيانات أصدرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، أمس، أن صادرات النفط الخام السعودية في يونيو انخفضت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتراجعت صادرات النفط من السعودية إلى 6.141 ملايين برميل يومياً من 6.191 ملايين برميل يومياً في مايو.

وبلغ إنتاج النفط الخام السعودي في يونيو 9.752 ملايين برميل يومياً، بزيادة عن 9.184 ملايين برميل يومياً في مايو.

وأظهرت البيانات أن إنتاج مصافي النفط السعودية من الخام بلغ 2.703 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 18 ألف برميل يومياً عن 2.721 مليون برميل يومياً في مايو، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بمقدار 185 ألف برميل يومياً ليصل إلى 674 ألف برميل يومياً.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى (جودي)، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

واتفقت «أوبك+»، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، خلال الشهر الجاري على رفع وتيرة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، في أحدث سلسلة زيادات متسارعة في الإنتاج بهدف استعادة حصتها في السوق، وسط تصاعد المخاوف حول احتمال انقطاع الإمدادات بسبب روسيا.

وبدأ ثمانية أعضاء في «أوبك+» برفع الإنتاج في أبريل بزيادة قدرها 138 ألف برميل يومياً، تلتها زيادات أعلى من المخطط لها بلغت 411 ألف برميل يومياً في مايو ويونيو ويوليو، و548 ألف برميل يومياً في أغسطس، والآن 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر. والأعضاء الثمانية هم: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.