الصندوق السيادي السعودي يتخارج من أسهم أمريكية

تخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أسهم عدة مدرجة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني، بينها «ميتا بلاتفورمز»، في فترة شهدت تقلبات في الأسواق نتيجة السياسات الجمركية للرئيس دونالد ترامب.

وأظهر تحليل أجرته «بلومبرغ نيوز» أن الصندوق البالغة قيمته نحو تريليون دولار باع أيضاً حصصه في «فيديكس» و«شوبيفاي».

ويقود الصندوق برنامج تنويع الاقتصاد السعودي المعروف باسم «رؤية 2030»، والذي يشمل عشرات المشروعات العملاقة مثل «نيوم» في شمال غرب المملكة. كما قام باستثمارات بارزة دولياً، من بينها «أوبر تكنولوجيز» و«لوسيد غروب»، إضافة إلى شركتي ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» و«تيك-تو إنترأكتيف سوفتوير» والتي تعد من أكبر استثمارات الصندوق وفقاً للإفصاح.

وضخ الصندوق نحو 57 مليار دولار العام الماضي في قطاعات ذات أولوية، وفقاً لبيان صدر مطلع الأسبوع.

وشكلت الاستثمارات الدولية 17% من محفظته، انخفاضاً من نحو 20% في العام السابق، بما يتماشى مع خطة معلنة سابقاً لتقليص حصة الاستثمارات العالمية، رغم تأكيد الصندوق أن القيمة الدولارية المطلقة للصفقات الخارجية ستواصل النمو.