طفل كل 16.7 ثانية.. عدد سكان مصر 108 ملايين والقاهرة والشرقية والدقهلية في الصدارة

بمعدل طفل كل 16.7 ثانية، أصبح عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة في الداخل بزيادة وتصدرت محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية محافظات الجمهورية في عدد السكان.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم أنه بلغ عدد المواليد 1.482 مليون مولود بمعدل 5165 مولود يوميًا، أي 215 مولودًا كل ساعة و 3.6 مولود في الدقيقة.

وأظهرت البيانات انخفاض معدل المواليد من 19.4 لكل ألف نسمة عام 2023 إلى 18.5 لكل ألف عام 2024، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظات صعيدية مثل أسيوط وسوهاج وقنا، وأدنى المعدلات في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية.

كما تراجع معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، ما يعكس جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات مصرية من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 10.4 ملايين نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.7 ملايين نسمة، ثم الشرقية 8.1 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.2 ملايين نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.5 ملايين نسمة، ثم القليوبية 6.3 ملايين نسمة، ثم سوهاج 5.9 ملايين نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 ملايين نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 ملايين نسمة.