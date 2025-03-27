استقالة حاكمة مصرف سوريا المركزي

قالت ميساء صابرين حاكمة مصرف سوريا المركزي في تصريحات لرويترز اليوم الخميس إنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت.

وأضافت أنها قدمت استقالتها لأن من المتوقع أن يعين حكام سوريا الجدد حاكما جديدا بعد تشكيل الحكومة المتوقع في الأيام المقبلة.

وأكد مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا أن من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر متعددة بما في ذلك مصرفيون ورجال أعمال سوريون إنه يجري دراسة تعيين عبد القادر حصرية محل ميساء.

وكان حصريه شريكا لشركة إرنست ويونج الدولية للمحاسبة في سوريا.

وجرى تعيين ميساء بعد إقالة الحاكم السابق محمد عصام هزيمة في أعقاب إطاحة المعارضة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وفي مقابلة مع رويترز في بداية فترة ولايتها تعهدت ميساء بتعزيز استقلال البنك بعد سنوات من سيطرة الدولة التي شابها الفساد. وكانت هذه هي المقابلة الوحيدة التي أجرتها خلال فترة توليها منصبها.

ولم يرد حصرية على طلب للتعليق.

