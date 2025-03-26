التفاصيل الكاملة لتطبيق الرسوم على "إنستا باي" في مصر

تصدر تطبيق "إنستا باي" محركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية، عقب إعلان شبكة المدفوعات اللحظية عن تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمة وضمان استدامتها.

تطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويل

من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية تطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويل عبر "إنستا باي" اعتبارًا من 1 أبريل القادم، والتي تشمل:

التحويلات المالية:

رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا، وبحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة.

الخدمات غير المالية:

مثل الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب مصغر، حيث سيتم منح المستخدمين 10 عمليات مجانية شهريًا، وبعدها سيتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا لكل طلب إضافي.

حدود السحب اليومي عبر "إنستا باي"

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات على الحد الأقصى للسحب والمعاملات عبر التطبيق، حيث جاءت الحدود الجديدة كالتالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه مصري.

أمثلة على الرسوم الجديدة:

تحويل 500 جنيه → رسوم 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه → رسوم 1 جنيه.

تحويل 5000 جنيه → رسوم 5 جنيهات.

تحويل 70 ألف جنيه → رسوم 20 جنيهًا (الحد الأقصى).

أسباب فرض الرسوم الجديدة

أوضح البنك المركزي المصري أن فرض الرسوم على خدمات "إنستا باي" يأتي ضمن استراتيجية تحسين جودة الخدمات المالية الرقمية وضمان استدامتها، خاصة بعد تقديم الخدمة مجانًا لمدة ثلاث سنوات منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.

وأكدت شبكة المدفوعات اللحظية التزامها بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة، بالإضافة إلى توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات قبل تنفيذها لضمان الشفافية.

نمو تطبيق "إنستا باي" ومميزاته

بلغ عدد مستخدمي "إنستا باي" أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، ويعد التطبيق الأول من نوعه في مصر لتحويل الأموال لحظيًا عبر الهاتف المحمول، وهو مرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين:

ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة في تطبيق واحد.

التحويل الفوري بين الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية وبطاقة "ميزة".

الاستعلام عن الرصيد وإصدار كشف حساب مصغر.

يأتي هذا التحديث في ظل التوسع السريع الذي يشهده التطبيق، وحرص شبكة المدفوعات اللحظية على تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين، مع ضمان أعلى معايير الجودة والأمان.