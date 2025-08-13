رئيس الوزراء المصري: 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا إنتاج مصر من الغاز بحلول 2027

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز في مصر إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2027.

بدأ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في الانخفاض في 2022، مما اضطرها إلى أن تصبح مستوردا صافيا له سواء من خلال شحنات الغاز الطبيعي المسال باهظة التكلفة أو من خلال الإمدادات الإسرائيلية.

ويبلغ الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي 4.1 مليار قدم مكعبة. يعود انخفاض الإنتاج خلال السنوات الماضية لأسباب على رأسها نقص العملة الصعبة الذي حدّ من قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات النفط العالمية.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم "بدأنا الصعود في منحنى الإنتاج. مصر كان انخفض حجم الإنتاج من أكتر من 6600 مليون قدم مكعب في اليوم (6.6 مليار قدم مكعب يوميا) إلى 4100 على مدار السنتين تلاتة الماضية.

بدأنا هذا الصيف المنحنى التصاعدي مرة أخرى". وأضاف "توقعاتنا هنعود لنفس النقطة اللي كانت... في عام 2027.

وبالتالي، الخطط اللي بقت موجودة النهاردة من عودة المستثمرين الأجانب والشركاء الأجانب في ضخ الاستثمارات نتيجة لانتظامنا في سداد الفاتورة الشهرية وتقليص المستحقات اللي كانت متراكمة الفترة اللي فاتت.

بقى عندنا خطط تنفيذية واضحة لعودة نفس مستوى الإنتاج على مدار العامين القادمين".

وقال رئيس الوزراء الشهر الماضي إن مصر سددت مليار دولار لشركات النفط الأجنبية، ومن المقرر أن تدفع 1.4 مليار دولار أخرى قبل نهاية العام الحالي.