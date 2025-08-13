مصر تدرس تحديث الخط الثاني لمترو الأنفاق بنحو 15 مليار جنيه

تدرس مصر طرح مشروع على الشركات المحلية لتحديث البنية التحتية للخط الثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة، بتكلفة تقديرية نحو 15 مليار جنيه (أكثر من 309 ملايين دولار)، على أن تتولى الهيئة القومية للأنفاق عملية التمويل، بحسب مسؤولين حكوميين مطلعين تحدثا لـ"الشرق" بشرط عدم نشر اسميهما.

الخط، الذي افتتح عام 1996، يمتد 21.6 كيلومتراً وينقل أكثر من مليون راكب يومياً بين 20 محطة تبدأ من منطقة شبرا الخيمة شمال العاصمة وحتى المنيب جنوباً.

تشمل أعمال التطوير "تركيب أبواب على الأرصفة، وتحديث مرافق المحطات، بالإضافة إلى تجديدات في مسار السكة الحديد، وتطوير المصاعد وأنظمة الصرف الداخلي على طول الخط" بحسب أحد المسؤولين.

وأضاف أن من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو خمس سنوات بعد توقيع العقود مع الشركات المنفذة، إذ تخطط الحكومة لقصر تنفيذ الأعمال على الفترة المسائية لضمان استمرار العمليات اليومية.

طموح تحديث البنية التحتية

يأتي المشروع في إطار خطة طموح لتحديث البنية التحتية، أنفقت مصر خلالها نحو 10 تريليونات جنيه منذ عام 2014، بحسب ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي.

تشرف الهيئة القومية للأنفاق حالياً على تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 19 كيلومتراً، إلى جانب مشروع القطار السريع الذي يمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 675 كيلومتراً.

كما تنفذ الحكومة المصرية مشروعين لخط مونوريل معلق بطول إجمالي 100 كيلومتر، لربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ خط مترو جديد في محافظة الإسكندرية بطول 21.7 كيلومتر، يُتوقع افتتاحه منتصف 2026.