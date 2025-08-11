رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية.. نواجه تحديات استراتجية وتوترات جيوسياسية

أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان أن الشركة تواجه صعوبات في تحقيق أهداف استراتيجيتها، بما فيها الوصول لنقطة التعادل بين الأرباح والخسائر وزيادة عدد المسافرين، بسبب تأخر تسليم طائرات، بالإضافة للظروف الجيوسياسية في المنطقة.

وأخطرت شركة إيرباص شركات الطيران بأن التأخير في التسليمات سيستمر لمدة ثلاث سنوات أخرى بينما تعمل الشركة على معالجة تراكم مشاكل سلسلة التوريد، حسبما قالت مصادر في الصناعة لرويترز في مايو .

وقال الفقعان لرويترز إن هناك تسع طائرات تأخر تسليمها من إيرباص في 2023 و 2024 ، مبينا أن أسطول الخطوط الكويتية الآن 27 طائرة، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 طائرة بنهاية 2025 بعد أن تتسلم الشركة ثلاث طائرات.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية سابقا أنها تستهدف الوصول لنقطة التعادل بين الأرباح والخسائر في 2025، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة.

وتضررت شركات الطيران في المنطقة، مثل نظيراتها العالمية، بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الكثير من شركات الطيران الخليجية شهدت زيادة سريعة في الطلب وأصبحت أطرافا رئيسية في اتجاه تنويع الاقتصاد في قطاعات مثل السياحة.

وأكد الفقعان أن تأخير تسليم الطائرات لا يخص الخطوط الكويتية فقط وإنما شركات كثيرة حول العالم. وأشار إلى أن تأخير الطائرات أثر على خطط الشركة واستراتيجيتها التي كان يفترض أن تصل من خلالها إلى 5.5 مليون راكب في 2025، من أكثر من أربعة ملايين راكب في 2024.

ولم يكشف الفقعان، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب الجمعية العموية السنوية، عن نتائج 2024. وقال إن الشركة تواجه ظروفا سياسية إقليمية، وأخرى داخلية متعلقة ببعض البلدان التي تسير إليها رحلاتها، ما سينتج عنه تأجيل وصولها لنقطة التعادل بين الأرباح والخسائر، التي كان يفترض أن تصلها في 2025.

وأوضح أن الخطط الموضوعة تمت على أساس أن يكون لدى الشركة 33 طائرة في 2024، لكن تأخر إيرباص في تسليم الطائرات واضطرار الشركة لإعادة طائرات كانت مؤجرة لديها قلص عدد الأسطول، الأمر الذي أثر على النتائج. وقال "وصلنا في فترة من الفترات إلى 23 طائرة فقط مشغلة في الخطوط الجوية الكويتية .

أكيد هذا سيؤثر على عدد الركاب".

وأضاف أن الخطوط الجوية الكويتية تسلمت تعويضات من إيرباص على شكل "كريدت" وليس أموالا سائلة، بسبب تأخيرات سابقة كان قد أعلن عنها الرئيس التنفيذي الأسبق في مقابلة مع رويترز في 2023.