انخفاض معدل التضخم في مصر بنسبة 0.5%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو.

وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن بنسبة 3% على أساس شهري مقارنة بيونيو 2025، لكنها سجلت ارتفاعًا قدره 3.4% مقارنة بيوليو 2024.

وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم في يوليو بنسبة 0.5% مقارنة بيونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4%، والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.

وكان التضخم السنوي في مصر قد تراجع بشكل ملحوظ من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، بدعم من حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الوقود وبعض أنواع الغذاء، ارتفع إلى 11.6% على أساس سنوي في يوليو مقابل 11.4% في يونيو.