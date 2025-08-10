مصر تطرح أذون خزانة لأجل عام بـ 550 مليون يورو غداً

قال البنك المركزي المصري الأحد إنه سيطرح غداً الاثنين أذون خزانة لأجل عام بقيمة 550 مليون يورو (640.15 مليون دولار).

وستحل هذه الأذون محل أخرى مستحقة لأجل عام قيمتها 609.8 ملايين يورو، بمتوسط ​​عائد 3.75%.

وفي يونيو الماضي، باع «المركزي المصري» أذون خزانة دولارية بقيمة 485.5 مليون دولار لأجل سنة بمتوسط عائد 4.250%.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في يوليو مسجلاً مستوى قياسياً، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو 2025.

وأعلن البنك المركزي المصري، في يوليو الماضي، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، ليوقف بذلك اتجاه خفض أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم.

وكانت لجنة السياسة النقدية في مصر قررت في مايو الماضي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 100 نقطة لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.