لأول مرة في تاريخه.. العراق ينتج 28 ألف ‏ميغاواط من الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في إنتاج الطاقة بلغت 28 ألف ‏ميغاواط، لأول مرة في تاريخ العراق.‏

وقال فاضل، في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء على صفحته في فيسبوك: "رغم التحديات، وصلنا إلى ذروة الإنتاج، بفضل خطة محكمة شملت عقود صيانة طويلة ‏الأمد، وتحديث المحطات، ونصب منظومات تبريد متطورة والاستفادة جزئياً من الوقود المستورد".

وكشف عن اتفاقات مع شركة جنرال إلكتريك لإنشاء محطات كهربائية بطاقة 24 ألف ميغاواط ‏ومع شركة سيمنس بطاقة 14 ألف ميغاواط، لافتا إلى التوقيع قريبا على اتفاق مع شركة شنغهاي بطاقة 10 آلاف ‏ميغاواط بهدف سد النقص في الطلب المتزايد على الطاقة.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تهيئة كل السبل من أجل تجاوز أزمة الكهرباء المتكررة في فصل الصيف والعمل على تأمين انسيابية للتيار الكهربائي بالتزامن مع ايقاف إيران تزويد وقود الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.