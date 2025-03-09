السعودية.. 1.3% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2024

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن اقتصاد السعودية نما 1.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024 بدعم من زيادة الأنشطة غير النفطية والحكومية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نما القطاع غير النفطي 4.3 بالمئة وحققت الأنشطة الحكومية نموا بلغ إلى 2.6 بالمئة في حين تراجعت الأنشطة النفطية 4.5 بالمئة.

ومن المتوقع أن يظل النمو في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضعيفا هذا العام مع استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة.

ويخطط تحالف أوبك+ لمنتجي النفط، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء من بينهم روسيا، لزيادة الإنتاج في أبريل منهيا تخفيضات تم الاتفاق عليها على مراحل منذ عام 2022 لدعم السوق.

وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.3 بالمئة هذا العام، وهي تقديرات أكثر تحفظا قليلا من توقعات صندوق النقد الدولي التي تم تعديلها حديثا ليكون النمو المتوقع لاقتصاد المملكة 1.5 بالمئة، كما أنه من بين أبطأ معدلات النمو بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.