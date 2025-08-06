سعر الدولار والعملات العربية مقابل الجنيه المصري الأربعاء 6 أغسطس 2025

بعد موجه من الصعود، استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، كما تراجعت العملات العربية أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 48.35 جنيهاً للشراء و48.49 جنيهاً للبيع وفق صحف مصرية.

كما سجل في بنك قناة السويس، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.55 جنيه للبيع، و48.45 جنيه للشراء.

وثبت سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بداية اليوم ليسجل نحو 48.45 جنيه للبيع، و48.35 جنيه للشراء.

أما في البنك الأهلي فسجل سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، بداية اليوم نحو 48.40 جنيهاً للشراء، و48.50 جنيهاً للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار اليوم فى بنك مصر، عند نحو 48.40 جنيها للشراء، و48.50 جنيها للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي فى بنك الإسكندرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 48.37 جنيها للشراء، و48.47 جنيها للبيع.

وعن سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى "CIB" أكبر البنوك التجارية العاملة في مصر، فجاءت نحو 48.37 جنيها للشراء، و48.47 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي بداية تداولات اليوم فى بنك القاهرة، نحو 49.39 جنيهاً للشراء، و48.49 جنيهاً للبيع.

فيما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 48.40 جنيهاً للشراء، و48.50 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة حوالي 48.38 جنيهاً للشراء، و48.48 جنيهاً للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فسجل مستوى 48.59 جنيهاً للشراء، و48.69 جنيهاً للبيع.

العملات العربية

وتراجعت أسعار معظم العملات العربية، في البنوك العاملة في السوق المصري خلال بداية تعاملات، اليوم الموافق 6 أغسطس 2025 وجاءت أسعار العملات العربية كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية سجل 13.16جنيها للشراء وسعر 13.20جنيها للبيع

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية سجل 12.85جنيها للشراء، و12.93جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية سجل 157.57جنيها للشراء، و 158.63جنيها للبيع.