سوريا تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين

قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن المؤسسة العامة السورية للحبوب طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين.

ويُعتقد أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو العاشر من مارس .

وأوضح المتعاملون أن المؤسسة العامة السورية ستتخذ قرارا في العروض المقدمة في غضون 15 يوما من إغلاق المناقصة.

وطلبت المناقصة شحن القمح في غضون 30 يوما من تاريخ التعاقد، ودفع المستحقات عن الكميات المشتراة بواقع 80 بالمئة عند وصولها ثم 20 بالمئة بعد 15 يوما.

وقال المتعاملون إن المناقصة يعتقد أنها تمثل أول عملية شراء كبيرة منذ تغيير السلطة في سوريا أواخر العام الماضي.