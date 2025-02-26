مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه شهرياً من يوليو 2025

صرح وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، بأن مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولاراً) شهرياً اعتباراً من يوليو 2025.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في مؤتمر صحفي بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم.

وأعلنت مصر في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهرياً أيضاً في وقت سابق من فبراير الجاري.

وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزأين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات وحتى نهاية السنة المالية الجارية، بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتباراً من يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.

