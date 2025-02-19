مصر : أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً بديلاً لقناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليوم الأربعاء إن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقا مستداما بديلا لقناة السويس، وإن المؤشرات إيجابية نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة.

وذكر أن أزمة البحر الأحمر "أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية".

وأضاف ربيع في تصريحات بالقاهرة "أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري فضلا عن ما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة البحرية".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر إن اضطراب الممرات الملاحية كلف مصر نحو سبعة مليارات دولار بعد تراجع عائدات قناة السويس في عام 2024.

وأوضح السيسي أن هذا يمثل انخفاضا بنسبة تتجاوز 60 بالمئة عن عائدات القناة قبل عام.