«دانة غاز» تعاود نشاطها الاستكشافي في مصر

تعاود شركة «دانة غاز» نشاطها بمجال الحفر في مصر بداية من مارس المقبل، بعد الحصول على جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا لـ«الشرق بلومبرغ».

وحصلت «دانة غاز» على 20 مليون دولار من متأخراتها في ديسمبر الماضي.

وقال أحد المصدرين، إن «دانة غاز وهيئة البترول المصرية وقعتا على برنامج تطوير أصول الشركة في مصر بنحو 100 مليون دولار».

وقال مسؤول حكومي مطلع على الملف في مصر: «إن برنامج عمل «دانة غاز» لتطوير حقولها يشمل حفر 11 بئراً متنوعة للبحث وإنتاج الغاز بمناطق تقع في دلتا النيل».

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 4.8 مليارات قدم مكعبة يومياً.