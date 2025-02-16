بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع آبار ريڤن للغاز في مصر

أعلنت شركة بي.بي البريطانية العملاقة اليوم الأحد بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن للغاز في مصر والذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.

وتسيطر بي.بي المشغل للمشروع على حصة قدرها 82.75 بالمئة، بينما تحوز هاربور إنرجي 17.25 بالمئة.

وقالت بي.بي في بيان إن من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدم مكعبة من الغاز وسبعة ملايين برميل من المكثفات.

وأضاف البيان أن الانتهاء من برنامج حفر مشروع تنمية آبار ريڤن قبل الجدول الزمني المحدد ساهم في تسريع بدء الإنتاج.

ونقل البيان عن نادر زكي الرئيس الإقليمي لبي.بي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "هذا يؤكد التزام بي.بي بالاستثمار في مصر".

وقال وائل شاهين نائب رئيس شركة بي.بي مصر "هذه السلسلة من النجاحات تمثل تجسيدا لالتزامنا المستمر بالمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة من خلال تعظيم الإنتاج من الموارد المتاحة وإضافة موارد جديدة".

ويتضمن مشروع غرب دلتا النيل عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل مصر الشمالية ضمن امتيازات شمالي الإسكندرية ومنطقة المياه العميقة بغرب البحر المتوسط.

وحقل ريڤن هو المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وبدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021. وشملت مراحله تطوير ثمانية آبار بحرية تقع على بعد يصل إلى 65 كيلومترا من الشاطئ وعلى أعماق تتراوح بين 550 و700 متر.