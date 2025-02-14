تراجع طفيف لأرباح اتصالات المغرب في 2024

أعلنت شركة اتصالات المغرب، أكبر شركة للاتصالات في البلاد، اليوم الجمعة تراجع أرباحها 0.4 بالمئة في 2024 إلى 6.14 مليارات درهم (616 مليون دولار) وسط استمرارها في زيادة الاستثمار في تقنيات النطاق العريض الثابت عالي السرعة.

وقالت الشركة في بيان إن الإيرادات المجمعة ارتفعت 1.2 بالمئة إلى 36.7 مليار درهم، مدعومة بنمو الوحدات التابعة لها في أفريقيا.

وذكرت الشركة أن قاعدة عملائها نمت 4.5 بالمئة إلى 79.3 مليونا.

وقالت الشركة إنها ستدفع توزيعات أرباح بواقع 1.43 درهم للسهم وبإجمالي 1.26 مليار درهم.

وتسيطر اتصالات الإمارات على 53 بالمئة من شركة اتصالات المغرب المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست بباريس بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.

وبالإضافة إلى المغرب، تشغل الشركة وحدات في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو.