330 مليون دولار أرباح "اتصالات المغرب"

أعلنت شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل للاتصالات في المغرب، اليوم الخميس عن زيادة أرباحها في النصف الأول 0.5 بالمئة إلى330 مليون دولار، على الرغم من انخفاض الإيرادات.

وقالت الشركة إن الإيرادات المجمعة للفترة من يناير إلى يونيو انخفضت 1.2 بالمئة عن العام السابق إلى 18 مليار درهم مغربي ، وتمتلك شركة اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من أسهم شركة اتصالات المغرب المدرجة أيضا في بورصة يورونكست باريس بينما تمتلك الدولة المغربية 22 بالمئة من أسهمها المتبقة

وانخفضت الإيرادات في سوقها الرئيسي في المغرب 3.4 بالمئة ولكنها ارتفعت 1.2 بالمئة في الشركات التابعة لها في أفريقيا، والمعروفة باسم مووف أفريقيا.

وإلى جانب المغرب، تدير الشركة وحدات تابعة لها في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو.

وقالت اتصالات المغرب إن قاعدة عملائها نمت 2.3 بالمئة لتصل إلى أكثر من 80 مليون عميل، إذ زادت استثماراتها في انترنت الهاتف المحمول والانترنت الأرضي وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في الشركات التابعة لها في أفريقيا.

وفي مارس الماضي، تعاونت اتصالات المغرب مع منافستها إنوي لإطلاق شبكة الإتصالات من الجيل الخامس (5جي) في المغرب، باستثمار مشترك بقيمة 4.4 مليار درهم مغربي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.