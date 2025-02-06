مصر توقع اتفاقيتين لشراء الغاز المسال



كشفت ثلاثة مصادر تجارية أن مصر وقعت اتفاقيتين مع شل وتوتال إنرجيز بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب في عام 2025.

وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات وتخلت عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا وسط انخفاض حاد في الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن الإمدادات المحلية في مصر انخفضت إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات في سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع الإنتاج من حقل ظهر للغاز وارتفاع استهلاك الطاقة.

وقالت المصادر: "من المقرر أن تغطي الاتفاقيتان معظم احتياجات البلاد في 2025".