Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

مصر توقع اتفاقيتين لشراء الغاز المسال

undefined's profile picture

رويترز


كشفت ثلاثة مصادر تجارية أن مصر وقعت اتفاقيتين مع شل وتوتال إنرجيز بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب في عام 2025.

وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات وتخلت عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا وسط انخفاض حاد في الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن الإمدادات المحلية في مصر انخفضت إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات في سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع الإنتاج من حقل ظهر للغاز وارتفاع استهلاك الطاقة.

وقالت المصادر: "من المقرر أن تغطي الاتفاقيتان معظم احتياجات البلاد في 2025".