«بي.بي» تعتزم استثمار 25 مليار دولار في قطاع النفط بالعراق

قال مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط لرويترز، إن من المتوقع أن تنفق شركة النفط العملاقة «بي.بي» ما يصل إلى 25 مليار دولار على مدى فترة مشروع إعادة تطوير أربعة حقول نفط في كركوك في وقت تسعى فيه بغداد لاستعادة الاستثمار الأجنبي.

وفي حال توقيع الصفقة، وهي خطوة يتوقع المسؤول أن تتم خلال الأسابيع المقبلة، سيحقق العراق إنجازاً كبيراً بعد تقييد الإنتاج لسنوات. وعلى الرغم من ذلك ظل العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية.

وأوضح المسؤول المطلع بشكل مباشر على الأمر، أن «بي.بي» ستستثمر بين 20 و25 مليار دولار في إطار اتفاق تقاسم أرباح يستمر لأكثر من 25 عاماً. ولم ترد «بي.بي» بعد على طلب للتعليق بشأن حجم الصفقة، التي لم يتم الكشف عنها من قبل.

وطلب المسؤول العراقي عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علناً عن هذا الشأن. وسيكون الاتفاق حال إبرامه ثاني صفقة كبرى بين العراق وشركة نفط عالمية في عامين بعد اتفاق في البصرة مع «توتال إنرجيز» بقيمة نحو 27 مليار دولار.