رئيس الحكومة العراقية .. نستثمر جميع ما تنتجة حقولنا النفطية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده إلى تحقيق استثمار جميع ما ينتج في حقول النفط الخام من غاز بحلول عام 2028.

وقال السوداني، خلال استقباله وفد شركة مورجان هيوز النفطية الأمريكية ، جريجوري بلووم، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاجن: "الحكومة تستهدف، في جميع تعاقداتها النفطية، تعزيز توفير فرص العمل، وأن تكون العقود الثانوية محوراً مهماً في مشاريع القطاع الخاص العراقي المحلي".

وأضاف:"نعمل على توفير فرص لتدريب المهندسين والفنيين من الكوادر الوطنية على أحدث وسائل التكنولوجية المتبعة في المشاريع النفطية".

بدوره، أبدى بلووم رغبة شركة مورجان هيوز النفطية في التوصل لإتفاق مع الجانب العراقي في مجالات استثمار الغاز وتطوير الحقول ودعم النهضة التنموية المستمرة في العراق، من خلال التعاون في القطاع النفطي وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض سبل التعاون الممكنة وفرص مشاركة الشركة في تطوير حقول النفط واستثمار الغاز المصاحب.

ومن جانب اخر قال مسؤول بوزارة النفط العراقية، إن تركيا قدمت مسودة اقتراح للعراق لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة بين البلدين لتشمل التعاون في النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.

وجاء التصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد أن أعلنت أنقرة انتهاء اتفاقية استمرت 52 عاما بشأن خط أنابيب النفط كركوك-جيهان.

وأضاف المسؤول في وزارة النفط العراقية، أن “وزارة النفط بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي والتفاوض معهم بشأنها للوصول إلى صيغة تخدم مصالح العراق وتركيا”.

توقف خط أنابيب كركوك-جيهان الذي تبلغ طاقته 1.6 مليون برميل يوميا عن العمل منذ عام 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة 1.5 مليار دولار كتعويضات عن الصادرات العراقية غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وتستأنف تركيا الحكم.