الدول العربية تستقبل 195 مليون سائح بحلول 2030

توقع خبراء مشاركون في الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار المنعقد بولاية البريمي العمانية، أن يرتفع عدد السائحين الذين تستقبلهم الدول العربية إلى 195 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأكدوا أن الدول العربية تمضي بخطوات واسعة نحو تطوير مرافقها السياحية، وتضاعف من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من السائحين، ما يمكنها من تنظيم مواسم سياحية متميزة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية عام 2023 نحو 68.1 مليون سائح دولي بارتفاع نسبته 42.8% مقارنة بعام 2019، وفق ما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 2024.

وتشير البيانات الواردة في نشرة (السفر والسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الصادرة عن المركز، إلى أن دول المجلس حققت ما نسبته 52.9% من الهدف الاستراتيجي الأول من الاستراتيجية السياحية المشتركة 2023 ـ 2030، والمتعلق بزيادة عدد الرحلات الوافدة تدريجياً للوصول إلى 128.7 مليون سائح.

وارتفع إجمالي عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون بنسبة 28.2% بنهاية 2023 مقارنة بعام 2019 ليبلغ 110.4 مليارات دولار، محققاً ما نسبته 58.7% من الهدف الاستراتيجي الثاني والمتمثل في زيادة إنفاق السائحين الدوليين تدريجياً ليصل إلى 188 مليار دولار. وبلغت نسبة السياحة البينية بين دول مجلس التعاون من إجمالي السياح الدوليين 26.9% بنمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019.

خبراء

وانطلقت أمس أعمال الملتقى الذي تنظمه محافظة البريمي بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة، بمشاركة خبراء دوليين ووزراء ومسؤولين في قطاع السياحة والآثار والتراث ومستثمرين بالسياحة من مختلف دول الخليج والدول العربية.

ويهدف الملتقى، الذي يعقد على مدار يومين، مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتميز بها محافظة البريمي.

وقال الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، إن الملتقى يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي في مجالي السياحة والاستثمار، مشيراً إلى أن محافظة البريمي تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية واعدة تجعلها بوابة استراتيجية بين سلطنة عُمان ودول الخليج.

وأكد البوسعيدي أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الدول العربية لدعم التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة البريمي وجهة سياحية واستثمارية متميزة.