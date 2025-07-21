للنساء والشباب.. البنك الأفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضاً زراعياً بـ 116 مليون دولار

قال البنك الأفريقي للتنمية اليوم الاثنين إنه وافق على قرض بقيمة 116.4 مليون دولارلدعم الزراعة المستدامة التي يقودها النساء والشباب في المغرب.

وقال بنك التنمية الأفريقي في بيان إن التمويل يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الزراعة محدودة المساحة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وقال أشرف ترسيم الممثل المقيم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب "النساء اللواتي لديهن الطموح للانخراط في الزراعة والنجاح فيها يشكلن أولويتنا".

وعلى مدى خمسة عقود، استثمر بنك التنمية الأفريقي 17.46 مليار دولارفي مشاريع منها النقل والمياه والطاقة والزراعة والحماية الاجتماعية والحوكمة والتمويل.

والجدير بالذكر ان مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حاضرة في المغرب منذ عام 1970، إذ تم تمويل أول مشروع في المملكة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في عام 1978.

ومنذ عام 1978، حتى نهاية عام 2022، قام البنك بتنفيذ ما يقرب من 200 عملية في قطاعات مختلفة.

ويدعم البنك المغرب، في إطار أولوياته الخمس العليا، المتمثلة في "إطعام أفريقيا"، و"إضاءة أفريقيا وإمدادها بالطاقة"، و"تصنيع أفريقيا"، و"دمج تكامل أفريقيا"، و"تحسين نوعية حياة الناس في أفريقيا"، من خلال المساعدة في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل.