مصرف سوريا المركزي ينهي تجميد معظم الحسابات المصرفية

ذكر أن

وجه مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية، باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، بحسب مصدرين في القطاع المصرفي ووثيقة اطلعت عليها رويترز.

وأطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، ثم شكلت حكومة انتقالية بعد فترة وجيزة وتبذل جهوداً لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق ورجال الأعمال المقربين من حكومته.

وجمدت الإدارة السورية الجديدة جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة. وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر في النشاط الاقتصادي.

وقال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المصرفي إن المودعين بإمكانهم حالياً سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة.

وأمر المصرف المركزي البنوك التجارية الأسبوع الماضي بتجميد جميع حسابات الأفراد والشركات المرتبطين بنظام الأسد، ولا تزال تلك الإجراءات سارية.



