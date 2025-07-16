العراق يدشن مشروع مصفاة نينوى بطاقة 70 ألف برميل يومياً

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء إطلاق الاعمال التنفيذية لبناء مصفاة نينوى لتكرير النفط الخام بطاقة 70 ألف برميل يومياً في ناحية حمام العليل جنوبي محافظة نينوى "400 كم شمالي بغداد".

وأكد السوداني، خلال مراسم الافتتاح، " أهمية مشروع مصفاة نينوى لتكرير النفط الخام الاستراتيجية لمحافظة نينوى الذي يأتي ضمن خطة لافتتاح المصافي في العديد من المحافظات اعتمادا على الجهد الوطني".

وذكر أن هذه المصفاة تأتي "ضمن رؤية حكومية نحو توفير مصادر الطاقة ومشتقات الوقود في كل محافظة كون محطات الكهرباء والمصافي هي المحركات الاقتصادية للتنمية الاقتصادية التي تحتاجها الصناعة وأن تعزيز الانتاج في المصافي، والحفاظ على الأموال المخصصة لإستيراد المشتقات النفطية هو الإصلاح الحقيقي".

وأوضح أنه خلال العامين والنصف الماضية قفزت الطاقة التكريرية بشكل أكبر مما متوقع، ضمن خطط الحكومة في تحويل 40% من إنتاج النفط الخام في البلاد إلى صناعات تحويلية وتكريرية وتجاوزنا نسبة 30 إلى 35% وهذه النسبة كان مخططا لها ضمن 10 سنوات القادمة.

كما أوضح أن الحكومة تسلمت مهامها والعراق يستورد مشتقات نفطية بستة تريلون دينار لبلد ينتج أربعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام.

وحسب بيان للحكومة العراقية، ستشيد منشآت مصفاة نينوى لتكرير النفط الخام على مساحة 800 دونم، في ناحية حمام العليل جنوبي مدينة الموصل لسد احتياجات المحافظات الشمالية، كما ستنتج وحداته المشتقات النفطية المختلفة، مثل زيت الوقود بطاقة 32 ألف برميل يوميا والنفثا بـ 15 الف برميل يوم، والنفط الأبيض بـ 8400 برميل يوميا وزيت الغاز بـ 6 ر 12 ألف برميل يوميا كما سيوفر المشروع بحدود 1000 فرصة عمل مباشرة، وعددا أكبر من فرص العمل غير المباشرة.