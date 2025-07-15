التضخم في السعودية يتسارع قليلاً مدفوع بالزيادة في أسعار النقل والسلع

تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية قليلاً إلى 2.3% خلال يونيو، مقارنة بـ2.2% في مايو، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.

جاء هذا الارتفاع رغم تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار في أكبر مجموعتين وزناً ضمن المؤشر، وهما "السكن والمياه والكهرباء" و"الأغذية والمشروبات". إلا أن التضخم تأثر بصعود الأسعار في مجموعات "النقل"، و"السلع والخدمات الشخصية المتنوعة"، و"تأثيث وتجهيزات المنزل"، والتي تُعد من أبرز المجموعات المؤثرة بعد السكن والغذاء.

على أساس شهري، تسارع التضخم أيضاً إلى 0.2% الشهر الماضي مقارنةً مع 0.1% في مايو.