بحضور أحمد الشرع: "موانئ دبي العالمية" توقع اتفاقية بـ 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ السورية

وقعت شركة موانئ دبي العالمية مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، يأتي كخطوةٍ إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.

وأضافت الوكالة: توقيع الاتفاقية يأتي استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر مايو الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم في كلمة عقب توقيع الاتفاقية: مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية.

وأضاف: سيكون ميناء طرطوس من أفضل الموانئ في العالم وخاصة لجهة خدمات النقل والتحميل.