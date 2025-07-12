سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في النفط والغاز

حافظت سلطنة عُمان على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.

وقالت وزارة الطاقة والمعادن، في تقرير سنوي أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، إن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308.4 ملايين برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولاراً أمريكياً.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و7. 31 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.

كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.

وبلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 3. 23 تريليون قدم مكعبة.

وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلاً، منها 400 حقل نفطي و75 حقلاً غازياً، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئراً استكشافيّة، موزعة على 54 بئراً للنفط و19 بئراً للغاز.

وشهد عام 2024 توقيع سلطنة عُمان على ثماني اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، خمس منها في محافظة الوسطى وثلاث في محافظة ظفار.