استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

سجل الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلي.

وفقًا لتقارير السوق، بلغ أعلى سعر للدولار في بنك التنمية الصناعية عند 50.72 جنيهاً للبيع و50.62 جنيهاً للشراء. أما أقل سعر للدولار فكان 50.51 جنيهاً للشراء و50.61 جنيهاً للبيع، في عدد من البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

متوسط أسعار الدولار في البنوك

البنك المركزي المصري:

الشراء: 50.50 جنيهاً

البيع: 50.64 جنيهاً

البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

الشراء: 50.51 جنيهاً

البيع: 50.61 جنيهاً

بنك الإسكندرية:

الشراء: 50.55 جنيهاً

البيع: 50.65 جنيهاً

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 50.52 جنيهاً

البيع: 50.62 جنيهاً

مصرف أبوظبي الإسلامي:

الشراء: 50.58 جنيهاً

البيع: 50.67 جنيهاً

تصنيف الأسعار

أعلى سعر للدولار: سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.68 جنيهاً للبيع.

ثاني أعلى سعر: رصد في بنك التنمية الصناعية عند 50.72 جنيهاً للبيع.

أقل سعر للدولار: استقر في البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 50.61 جنيهاً للبيع.

تطور منظومة المدفوعات الرقمية

على صعيد آخر، سجلت منظومة المدفوعات اللحظية "ميزة" وتطبيق إنستا باي نموًا استثنائيًا خلال العام الماضي، إذ ارتفعت قيمة المعاملات المالية المنفذة إلى نحو 3 تريليونات جنيه، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه في أبريل 2022. وبلغ عدد العملاء المستخدمين للخدمات نحو 12.5 مليون عميل.

وفي خطوة لتعزيز التحول الرقمي، أعلن البنك المركزي المصري إعفاء العملاء من رسوم التحويلات عبر منظومة المدفوعات اللحظية لمدة ثلاثة أشهر، تمتد حتى نهاية مارس 2025. ويُدرس حاليًا تمديد هذا الإعفاء حتى نهاية يونيو المقبل.

يهدف البنك المركزي من هذه الإجراءات إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتوفير بدائل ميسرة وآمنة للتحويلات النقدية. يأتي ذلك ضمن رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يعزز الشمول المالي ويوفر خدمات مالية متطورة وسريعة على مدار الساعة.