تركيا تزود سوريا بـ210 ميجاوات من الكهرباء يومياً

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تزود سوريا بـ210 ميجاوات من الكهرباء يوميا من 7 نقاط مختلفة.

وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك" الإخبارية، ليلة أمس الخميس: "يمكننا العمل على بدء تصدير ما يقارب 500 ميجاوات من الكهرباء إلى (محافظة) حلب (شمالي سوريا) خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأشار الوزير في المقابلة التي أوردتها وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الجمعة، إلى أنه تم إرسال وفدين مختلفين إلى سوريا لتحديد احتياجاتها من الطاقة.

وأكد بيرقدار أنهم يعملون من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، لكي يتمكن اللاجئون السوريون في تركيا من العودة إلى بلدهم بشكل آمن ومشرف ومنظم، مشيرا إلى أن تركيا تصدر الكهرباء ومنتجات الوقود إلى سوريا منذ 2017.

وأوضح: "نحن نصدر حاليًا 210 ميغاواط من الكهرباء يوميًا إلى سوريا من 7 نقاط مختلفة، هناك بالفعل عمل مستمر. وكذلك شركات محلية تشتري وتوزع في تلك المناطق".

وأردف: "نهدف إلى زيادة الـ210 ميجاوات التي ذكرتها إلى 300 ميغاوات في فبراير المقبل".

وتابع: "على سبيل المثال، يمكننا شحن الغاز الطبيعي الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء في حلب عبر خط أنابيب من تركيا".

وفي 8 ديسمبر، بسطت الفصائل المسلحة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.