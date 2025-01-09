100 مليار دولار مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي لدول الخليج



شهد معرض البلاستيك والبتروكيماويات وإعادة التدوير والاستدامة (عرب بلاست 2025) بدبي توقيع اتفاقيات لشركات البتروكيماويات الإماراتية والخليجية والأوربية لإنشاء مشاريع تنتج مواد خام تخدم البيئة وأهداف الاستدامة، تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم (الدولار يعادل 3.68 دراهم).

وأعلن متخصصون مشاركون في المعرض أن صناعة البتروكيماويات تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجاوز الإيرادات الإجمالية 100 مليار دولار أمريكي.

وتوقعوا أن يرتفع معدل إعادة تدوير المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.3% بحلول العام القادم.

وذكروا أن دول الخليج تنتج ما يزيد على 35 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ما يشكل 15% من حجم الإنتاج العالمي، ويتم تصدير 85% من إنتاج الخليج من البلاستيك للخارج، لافتين إلى أن قطاع إنتاج البلاستيك قطاع صناعي واعد في المنطقة، يحقق أرباحاً بمليارات الدولارات، ويوظف أكثر من 150 ألف شخص.

وتوقع مصنعون أن ينمو إنتاج البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في دولة الإمارات، بنسبة تزيد على 6% خلال العقد الحالي.

واختتم (عرب بلاست) أعمال دورته الـ17، في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم الخميس، معلناً استقبال أكثر من 25 ألف زائر ومتخصص وخبير في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات وإعادة التدوير والاستدامة على مدار ثلاثة أيام.

وشارك في المعرض، الذي يعد أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات وإعادة التدوير من 35 دولة منها ألمانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والهند والصين.

وشهد المعرض لحظة تاريخية في مجال الاستدامة مع الإطلاق الرسمي لـزجاجة مياه قابلة للتحلل الحيوي. تم تصميم هذه الزجاجة المبتكرة لتحل محل الزجاجات البلاستيكية التقليدية المصنوعة من البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، حيث يتم تصنيعها بالكامل من حمض بولي لاكتيك (PLA)، وهو مادة قابلة للتحلل تتحلل في ظل ظروف معينة، مما يجعلها ثورة في مكافحة النفايات البلاستيكية.

حضر حفل الإطلاق الرائد عمر المرزوقي من شرطة دبي، الذي افتتح المنتج وأبرز أهمية الاستدامة في استراتيجية الإمارات البيئية. ويؤكد حضوره الحدث التزام الإمارات بتقليل التلوث البلاستيكي وحماية الطبيعة.

تتميز الزجاجات الجديدة، إلى جانب الأغطية والملصقات والتغليف، بأنها مصنوعة بالكامل من مواد تعتمد على حمض بولي لاكتيك (PLA)، مما يجعلها قابلة للتحلل الحيوي بشكل كامل. وتعد هذه الخطوة تقدماً كبيراً في مواجهة أزمة النفايات البلاستيكية العالمية، حيث يتم التخلص من ملايين الزجاجات البلاستيكية التي ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات وتلحق الضرر بالبيئة.

وقال علي أصغر فورا، المؤسس المشارك ورئيس البحث والتطوير في Greenbio Products: «نفخر بتقديم هذا الحل المستدام إلى السوق. زجاجات المياه القابلة للتحلل الحيوي لدينا صُممت للمساعدة في القضاء على النفايات البلاستيكية وتقديم خيار أكثر صداقة للبيئة للمستهلكين. هذا الإطلاق ليس سوى بداية جهودنا لإحداث تأثير ملموس في الحد من التلوث البلاستيكي في المنطقة وعلى مستوى العالم».