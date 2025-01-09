العراق يفاوض "بريتش بتروليوم" لتطوير حقول كركوك الشمالية

كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الخميس، عن مفاوضات تجريها وزارة النفط حالياً مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لإنضاج الجوانب الفنية والاقتصادية والتعاقدية لتطوير حقول كركوك الشمالية في المحافظة الواقعة 250 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد.

وقال وزير النفط في بيان صحفي: "تم اليوم عقد اجتماع مع وفد شركة "بي بي" بحضور وكلاء الوزارة والمديرين العامين لشركة نفط الشمال ودائرة العقود والتراخيص البترولية ودائرة المكامن وتطوير الحقول لبحث تطوير حقول كركوك وإنضاج الصيغة التعاقدية".

وأكد "حرص وزارة النفط على تطوير الحقول النفطية في شركة نفط الشمال واستثمار الغاز منها لزيادة معدلات الإنتاج بما يلبي الحاجة المحلية في قطاعات الطاقة والصناعة".

وذكرأن "الوزارة ماضية في التفاوض مع شركة بي بي بشأن تشغيل حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك وهي باي حسن وكركوك وجمبور و خباز بهدف تطويرها وزيادة الإنتاج من هذه الحقول تنفيذا للبرنامج الحكومي بهدف استثمار الغاز المصاحب في ضوء الحاجة لتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية" .

وقال وزير النفط" إن المفاوضات مستمرة مع الشركة بغية إنضاج الجوانب الفنية و الاقتصادية و التعاقدية للمشروع".



