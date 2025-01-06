السعودية تبدأ بيع سندات مقومة بالدولار على 3 شرائح

ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين أن السعودية بدأت بيع سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح، وذلك من خلال وزارة المالية.

وأفادت (آي.إف.آر) بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تم تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في حين تم تحديد السعر الأولي للسندات لشريحتي ست وعشر سنوات عند 130 نقطة أساس و140 نقطة أساس على الترتيب فوق نفس المعيار.

ومن المتوقع تسعير السندات غير المضمونة ذات الحجم القياسي في وقت لاحق من اليوم.

ويشير الحجم القياسي عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.

ويأتي الإصدار في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل.

وذكرت آي.إف.آر أن بنوك سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورجان يتولون مهمة المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين، في حين يعمل كل من بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وبنك المشرق والأهلي المالية وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر خاملين.