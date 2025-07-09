الكويت تبيع حصة في «بنك أوف أمريكا» بـ 3.1 مليارات دولار

باعت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، حصة بقيمة 3.1 مليارات دولار في «بنك أوف أمريكا كورب»، في صفقة بآلية الصفقات الكبرى، تمت خلال الليل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

الأسهم تم تسعيرها في الصفقة، بواقع 47.95 دولاراً للسهم الواحد، وهو الحد الأدنى للنطاق الذي تم تسويقه، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات، وتمثل الصفقة خصماً بواقع 1.5 %، مقارنة بسعر إغلاق الاثنين، البالغ 48.66 دولاراً للسهم. وتراجع سعر سهم «بنك أوف أمريكا» إلى مستوى 46.76 دولاراً، بعد أن نشرت بلومبيرغ التقرير، وانخفض 3 %، ليصل إلى 47.21 دولاراً للسهم في نيويورك، وتولى «غولدمان ساكس» تنفيذ صفقة البيع.

تُعد الصفقة، ثاني عملية بيع لحصة في مؤسسة مالية من قبل الصندوق السيادي الكويتي خلال أسبوع. وكانت «بلومبيرغ» أفادت يوم الجمعة، بأن الهيئة باعت حصة بقيمة 3.4 مليارات دولار في شركة التأمين «AIA» غروب، التي يقع مقرها في هونغ كونغ.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار من بين أكبر الداعمين لشركة «ميريل لينش» في 2008، بعد أن حوّلت ملياري دولار من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية في شركة الوساطة. وتم الاستحواذ على «ميريل لينش» من قبل «بنك أوف أمريكا»، في صفقة أُغلقت عام 2009.

وفي وقت سابق من العام الحالي، فقدت «بيركشاير هاثاواي» التابعة لوارن بافيت، موقعها كأكبر مساهم في البنك، بعد أن خفّضت حصتها إلى 8.4 %، إثر بيع 48.66 مليون سهم في الربع الأول، وفقاً لإفصاح تنظيمي في مايو. وتُعد «فانغارد غروب» حالياً، أكبر مساهم في «بنك أوف أمريكا».