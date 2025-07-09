تراجع التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 14.9 % في يونيو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 14.9 % في يونيو، من 16.8 % في مايو.

وجاء التراجع بقدر أكبر من متوسط ​​توقعات 15 محللاً، استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن الشهر الماضي 16.2 %.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن 1.2 % إجمالا، مقارنة بشهر مايو 2025، لكنها ارتفعت 6.9 %، مقارنة بشهر يونيو 2024.

وانخفض التضخم في المدن على أساس شهري في يونيو 0.1 في المئة، مقارنة بشهر مايو، إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 3.8 في المئة، والفواكه 2.1 في المئة، والخضراوات بنسبة واحد في المئة، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.3 %، والمأكولات البحرية 0.8 %.

وتراجع التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، بدفعة من اتفاق قرض موسع، بقيمة ثمانية مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي، في مارس 2024.