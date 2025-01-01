مصر تلقت مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة تمويل

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي تلقى يوم الجمعة الماضي، شريحة أولى قيمتها مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار).

وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء: "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي فعلاً حوّل الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، اللي هي بمليار يورو وفعلاً وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية".

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.